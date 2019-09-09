«Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 сентября 2019 00:49ФутболКоноплев Александр

«Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров летом 2019 года получил несколько предложений от клубов премьер-лиги.

Об этом рассказал агент футболиста Павел Нестеров.

– На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Кроме «Урала» у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но «Нефтехимик» не отпустил своего лидера, – приводит слова Нестерова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Макаров забил восемь мячей в 12 играх. Он вместе с Иваном Сергеевым возглавляет гонку бомбардиров.

Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: После ЧМ-2018 нашим футболистам шотландские болельщики не страшны Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об отборочном матче Евро-2020 Шотландия – Россия. 06.09.2019 17:15 Футбол
Еще по теме:
«Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ «Ростов» пригласили в Сирию Глушаков восстановился после травмы
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В Лужниках стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Новости Все новости: Хоккей
01:08 Футбол Ван Дейк подпишет шестилетний контракт с «Ливерпулем»
00:49 Футбол «Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ
00:38 Футбол «Ростов» пригласили в Сирию
00:22 Футбол Глушаков восстановился после травмы
00:04 Футбол Василий Кикнадзе: В «Локомотив» мог перейти один из лучших нападающих мира
23:39 Футбол Испания и Италия одержали победы в квалификации Евро-2020
23:10 Волейбол Россиянки выиграли третий матч на чемпионате мира U18
22:50 Футбол Источник: «Челси» рассчитывает уменьшить срок трансферного запрета
22:41 Теннис Соболенко обыграла Азаренко в финале парного разряда US Open
22:21 Футбол Йович не сыграет с Люксембургом из-за травмы
22:06 Футбол Рамос догнал Касильяса по матчам за сборную
21:42 Пляжный футбол Россия проиграла Португалии в финале Евролиги
21:09 Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
21:01 Футбол Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты
20:52 Футбол Грузия отняла очки у Дании
20:26 Футбол Селихов получил травму на тренировке
20:06 Футбол «Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии
19:52 Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
19:32 Хоккей «Авангард» дома переиграл «Торпедо»
19:27 Хоккей «Спартак» уступил минскому «Динамо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика