«Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров летом 2019 года получил несколько предложений от клубов премьер-лиги.

Об этом рассказал агент футболиста Павел Нестеров.

– На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Кроме «Урала» у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но «Нефтехимик» не отпустил своего лидера, – приводит слова Нестерова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Макаров забил восемь мячей в 12 играх. Он вместе с Иваном Сергеевым возглавляет гонку бомбардиров.