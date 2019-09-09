«Нефтехимик» не продал лучшего бомбардира ФНЛ топ-клубу РПЛ

Об этом рассказал агент футболиста Павел Нестеров.
– На Дениса действительно сейчас существует большой спрос, в том числе из-за границы. Кроме «Урала» у Макарова было предложение от одного из топовых клубов РПЛ, но «Нефтехимик» не отпустил своего лидера, – приводит слова Нестерова «Чемпионат».
В нынешнем розыгрыше ФНЛ Макаров забил восемь мячей в 12 играх. Он вместе с Иваном Сергеевым возглавляет гонку бомбардиров.
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