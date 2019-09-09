Жорже Жезуш: Если у Неймара не поменяется образ мыслей, он не достигнет уровня Роналду

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш высказался о форварде «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаре.
«Выйдет ли Неймар на уровень Криштиану Роналду? Если он не изменится, то нет, – приводит Record слова португальца. – Если у него не поменяется образ мыслей, то он не достигнет его.
Если в тебе удовольствие от того, что ты получаешь вне футбола, превышает страсть к игре, ты никогда не станешь лучшим. Это то, что есть у Роналду: его удовольствие и страсть к футболу намного превосходят другие прелести вне игры. Он знает, как это сделать. В этом вся разница».
Напомним, в субботу 27-летний Неймар провел первый матч после травмы: он сыграл 90 минут за сборную Бразилии в товарищеском матче с Колумбией (2:2). На счету форварда гол и результативная передача.
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