Василий Кикнадзе: Кто вам сказал, что Миранчуки сопоставимы по уровню с Головиным «Локомотив» хочет получить за братьев 85 миллионов евро.

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о цене за полузащитников Алексей и Антона Миранчуков.

«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 миллионов? Неплохая идея, – приводит «Чемпионат.com» слова Кикнадзе. – Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьезным клубом, – 85 миллионов евро.

Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал?».

Напомним, ранее сообщалось, что на 23-летних братьев претендовал «Зенит». В нынешнем сезоне на счету Алексея пять голов и одна результативная передача в девяти матчах, у Антона два гола и одна передача в семи.