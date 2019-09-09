Бонуччи не стал извиняться перед форвардом «Сочи» (видео)

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед форвардом сборной Армении Александром Карапетяном.
В матче отборочного турнира Евро-2020 31-летний нападающий, выступающий в РПЛ за «Сочи», был удален в результате симуляции итальянца. После игры Карапетян назвал поступок Бонуччи позором.
«mertenz simulatoreh!1!!1!»#bonucci pic.twitter.com/rHbFhsmYbt— EL CANTERO 🌋 I❤️GDM (@el__cantero) September 5, 2019
«Такое случается, и я не чувствую, что мне нужно извиняться, – приводит Football Italia слова 32-летнего Бонуччи. – Я даже не думал, что у него есть желтая карточка. Более того, у меня уже были два шва от удара локтем, и я просто старался прикрыть бровь.
Меня расстраивает, что вокруг этого возникли такие противоречия, но я принимаю их и иду дальше. Я отвечаю действиями на поле. Если я провел 91 игру за сборную, это значит, что я приношу пользу команде».
Напомним, в воскресенье Италия победила Финляндию (2:1) в Тампере и с максимально возможными 18 очками лидирует в группе J. Для выхода в финальную часть Евро-2020 «скуадре адзурре» необходимо выиграть еще один матч.