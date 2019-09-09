Депай намерен перейти в «Милан» Об этом сообщает Calciomercato.

Форвард «Лиона» Мемфис Депай решил покинуть чемпионат Франции, несмотря на недавнее заявление о желании продолжить карьеру в стане французского клуба.

По информации источника, голландский футболист хочет перейти в более сильную команду. Отмечается, что основным претендентом на игрока является «Милан». При этом сам нападающий готов перебраться в серию А уже этой зимой.

25-летний Депай выступает за «ткачей» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 4 матча в рамках лиги 1, забил четыре гола и отдал один голевой пас.