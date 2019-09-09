Эмерсон не получил серьезной травмы в матче с Финляндией Натурализованный бразилец был заменен на восьмой минуте игры.

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Защитник «Челси» Эмерсон избежал серьезной травмы в матче за сборную Италии в отборочном турнире Евро-2020 с Финляндией (2:1) на стадионе «Ратина» в Тампере, сообщает Football Italia.

Натурализованный бразилец вышел в стартовом составе «скуадры адзурры», но уже на восьмой минуте был заменен на Алессандро Флоренци.

«Там ничего серьезного, – сказал после игры главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. – Он завершил игру, чтобы не усугубить повреждение».

В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел без замен все матчи «Челси»: четыре – в премьер-лиге и один – за Суперкубок Европы с «Ливерпулем».

Матч с Финляндией стал для левого защитника шестым в составе сборной Италии.