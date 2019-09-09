«Интер» намерен зимой приобрести Милинковича-Савича и Кьезу

В «Интере» определились с главными трансферными целями в зимний период переходов, сообщает Goal.com.
По информации источника, генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта намерен усилить состав команды полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем и вингером «Фиорентины» Федерико Кьезой. При этом конкуренцию «Интеру» может составить «Ювентус», который также следит за обоими игроками.
Напомним, летом «Интер» оформил несколько крупных переходов: команду пополнили Маттео Политано («Сассуоло», 20 миллионов евро), Валентино Лазаро («Герта», 22 млн), Николо Барелла («Кальяри», 12 млн), Ионуц Раду («Дженоа», 12 млн) и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 65 млн). Кроме того, клуб арендовал у манкунианцев полузащитника Алексиса Санчеса.
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