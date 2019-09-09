Рязанцев объяснил, за счет чего «Торпедо» держится на первом месте в ФНЛ Этим летом команду возглавил бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

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Хавбек московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне ФНЛ. На данный момент столичный клуб занимает 1-е место в таблице, набрав 31 очко.

«Футбольная команда – это всегда симбиоз. Поэтому не кто-то один добивается результата, а мы все вместе. Это как машина: если какая-то деталь выйдет из строя, то она поедет плохо. У нас коллектив, который работает слажено. Дай бог, чтобы и дальше все так продолжалось», – цитирует игрока News.ru.