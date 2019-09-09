За десять лет «Монако» заработал на трансферах один миллиард евро

«Монако», принадлежащий российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, признан самым прибыльным клубом мира с точки зрения трансферной политики.
Согласно источнику, за последние 10 лет представитель французского чемпионата заработал на продаже игроков 1,029 млрд евро.
На втором месте расположился лондонский «Челси» (868 млн евро), который принадлежит еще одному бизнесмену из России – Роману Абармовичу. Замкнул тройку лучших туринский «Ювентус» (787).
В первую десятку также вошли «Бенфика» (780), мадридские «Реал» (763) и «Атлетико» (754), а также «Рома», «Барселона» (по 726 млн евро), «Ливерпуль» (716) и дортмундская «Боруссия» (678).
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