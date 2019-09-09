Санчес надеется, что «Интер» выкупит его у «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», не хочет возвращаться на «Олд Траффорд».

Согласно источнику, чилийский футболист надеется, что «нерадзурри» выкупят его по окончании арендного соглашения, которое истекает летом 2020 года.

«Интер» готов приобрести футболиста на постоянной основе, однако готов платить ему 150 тысяч фунтов в неделю. Сейчас его заработок составляет 400 тысяч фунтов, 300 из которых платит «МЮ».

30-летний форвард вернулся в серию А этим летом. Он пока не дебютировал за новую команду.

Добавим, что контракт с Санчеса с «красными дьяволами» в силе еще два года.