Тадич вслед за Йовичем получил травму в сборной Сербии Нападающий «Аякса» Душан Тадич получил травму в расположении сборной Сербии.

Футболист повредил подколенное сухожилие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Португалии (2:4) и готовился к Люксембургу по индивидуальной программе. Сегодня стало известно, что форвард пропустит матч.

– Ничего страшного, просто мышечная усталость. Тренерский штаб решил не рисковать и позволил Душану пропустить матч с Люксембургом. Скоро Тадич вылетит в Амстердам, где будет готовиться к следующим матчам «Аякса», – сказал агент футболиста Милош Маленович в интервью De Telegraaf.

Ранее травму в сборной Сербии получил форвард «Реала» Лука Йович.