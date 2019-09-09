Тадич вслед за Йовичем получил травму в сборной Сербии

Футболист повредил подколенное сухожилие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Португалии (2:4) и готовился к Люксембургу по индивидуальной программе. Сегодня стало известно, что форвард пропустит матч.
– Ничего страшного, просто мышечная усталость. Тренерский штаб решил не рисковать и позволил Душану пропустить матч с Люксембургом. Скоро Тадич вылетит в Амстердам, где будет готовиться к следующим матчам «Аякса», – сказал агент футболиста Милош Маленович в интервью De Telegraaf.
Ранее травму в сборной Сербии получил форвард «Реала» Лука Йович.
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