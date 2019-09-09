Россия – Казахстан. Составы команд

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Ахметов, Ан. Миранчук, Оздоев, Головин, Дзюба, Черышев.
Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Смолов, Камболов, Зобнин, Кудряшов, Комличенко, Ионов, З. Бакаев, Петров.
Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Федин, Жуков, Щеткин.
Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Куат, Мужиков, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Досмагамбетов, Аймбетов.
Встреча Россия – Казахстан пройдет 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало игры – 21:45 по московскому времени.
После пяти туров сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Казахстана семь очков и третье место.
Состав @TeamRussia на отборочный матч @UEFAEURO с Казахстаном 🔥 pic.twitter.com/HgwMRRVNt1— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2019