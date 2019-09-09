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09 сентября 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

Россия – Казахстан. Составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Казахстана и России на матч шестого тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Ахметов, Ан. Миранчук, Оздоев, Головин, Дзюба, Черышев.

Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Смолов, Камболов, Зобнин, Кудряшов, Комличенко, Ионов, З. Бакаев, Петров.

Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Федин, Жуков, Щеткин.

Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Куат, Мужиков, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Досмагамбетов, Аймбетов.

Встреча Россия – Казахстан пройдет 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало игры – 21:45 по московскому времени.

После пяти туров сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Казахстана семь очков и третье место.

Текстовая трансляция матча.

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