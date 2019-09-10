«Реал» рассматривает Эриксена как альтернативу Погба Руководство «Реала» рассматривает варианты трансфера датского полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

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По информации Sky Sports News, «Реал» всерьез займется переговорами о переходе в команду 27-летнего датчанина, если до лета французский хавбек Поль Погба подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласен рассмотреть варианты продажи Эриксена, если получит предложение в размере как минимум 55 миллионов евро.

Напомним, датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 279 матчах за клуб он забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.