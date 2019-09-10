Серхио Рамос: В «Реале» всегда открыты двери для таких игроков, как Погба Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможный переход в испанскую команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Загрузка...

- Я думаю, что в «Реале» всегда открыты двери для таких хороших игроков, как он. Для меня Погба - один из великих игроков. Я думаю, он привносит баланс в команду и имеет огромное влияние на атакующие действия, - цитирует Рамоса Express.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что этим летом 26-летний француз не смог переехать в «Реал», он по-прежнему заинтересован в том, чтобы подписать контракт с мадридским клубом в следующем году.

Погба, которому этим летом «Манчестер Юнайтед» предложил контракт на 200 миллионов евро, надеется, что перед стартом следующего сезона он сможет перебраться в Мадрид, отказавшись продлить действующее соглашение с английским клубом.

Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.