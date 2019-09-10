Равиль Сабитов: Сборная Казахстана оборонялась даже не одним автобусом, а двумя

- На сборной России сказался недавний матч против Шотландии, в котором нашим игрокам пришлось отыгрываться и в котором они потратили много сил и эмоций. Плюс не надо забывать, что для Казахстана любой соперник в группе – это раздражитель, а уж Россия тем более.
Поэтому казахи приложили максимум усилий, чтобы не пропустить. Они оборонялись даже не одним автобусом, а двумя. Такую насыщенную оборону вскрывать трудно – даже «Манчестеру Сити» в АПЛ не всегда это удается.
Тем не менее наша сборная старалась и создавала моменты. Да, не хватало точности и качества в завершающей стадии, но я считаю победу над Казахстаном заслуженной, - приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что встреча прошла в понедельник, 9 сентября, в Калининграде. Единственный мяч в этой игре забил защитник сборной России Марио Фернандес.
После этой победы российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка.
В следующем матче отборочного раунда сборная России 16 ноября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет против команды Шотландии.