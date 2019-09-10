Хавбек «Нефтехимика» Макаров подтвердил интерес ЦСКА Ранее сообщалось, что армейцы могут выкупить игрока в зимнее трансферное окно.

Полузащитник нижнекамского «Нефтехимика» Денис Макаров высказался о возможном переезде в Москву.

«Звонки поступают. Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас».

Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать еще больше», – цитирует игрока «Чемпионат».

21-летний Макаров провел десять матчей за «Нефтехимик» в текущем сезоне первенства ФНЛ, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу, а также получив четыре желтые и одну красную карточку.

Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20, а его стоимость оценивается в 250 тысяч евро.