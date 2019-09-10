«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о продлении контракта - Советский спорт
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10 сентября 2019 15:34ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о продлении контракта

Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic.

«Ливерпуль» хочет сохранить английского полузащитника Джеймса Милнера. Согласно источнику, клуб начал переговоры с его агентом о продлении контракта, который истекает летом 2020 года.

33-летний футболист выступает за «красных с 2015 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

В его активе 181 матч, 22 гола и 37 голевых передач.

Добавим, что при Юргене Клоппе полузащитник стал капитаном «Ливерпуля». Ранее он выступал за «Манчестер Сити» и «Лидс».

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