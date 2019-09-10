«Спартак» выступит на турнире в США. Он пройдет во время зимних сборов Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Во время зимней паузы в РПЛ московский «Спартак» проведет подготовку в США, где выступит на турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо с 13 по 20 января 2020 года.

Отмечается, что в Северной Америке красно-белым предстоят матчи против бразильских «Коринтианса» и «Палмейраса», а также колумбийского клуба «Атлетико Насьональ».

«Участие во Florida Cup – это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов.

Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд.

Ну и, наконец, участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», – поделился эмоциями генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.