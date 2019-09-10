Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Гонконг в матче квалификации ЧМ-2022 - Советский спорт
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10 сентября 2019 18:04ФутболГичунцев Артур

Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Гонконг в матче квалификации ЧМ-2022

Встреча группы С прошла на стадионе «Со-Кон-По».

В матче отборочного этапа ЧМ-2022 в Катаре футболисты иранской сборной победили коллектив из Гонконга со счетом 2:0.

В составе победителей по голу забили форвард «Зенита» Сердар Азмун, а также нападающий катарского клуба «Аль-Сайлия» Карим Ансарифард.

Таким образом, сборная Ирана набрала три очка и вышла на 2-е место в отборочной группе. Следующий матч команда проведет 10 октября со сборной Камбоджи.

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