Турция и Франция добились побед

В матче шестого тура квалификации чемпионата Европы Франция на своем поле переиграла соседей из Андорры – 3:0.
В других встречах группы H Турция на выезде одолела Молдавию – 4:0. Албания на своем поле победила Исландию – 4:2.
В турнирной таблице лидирует сборная Турции с 15 очками. Столько же у Франции, но «трехцветные» вторые из-за поражения в очной встрече.
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