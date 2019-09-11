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11 сентября 2019 00:16ФутболКоноплев Александр

Турция и Франция добились побед

Завершились три матча отборочного турнира.

В матче шестого тура квалификации чемпионата Европы Франция на своем поле переиграла соседей из Андорры – 3:0.

В других встречах группы H Турция на выезде одолела Молдавию – 4:0. Албания на своем поле победила Исландию – 4:2.

В турнирной таблице лидирует сборная Турции с 15 очками. Столько же у Франции, но «трехцветные» вторые из-за поражения в очной встрече.

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