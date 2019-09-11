Джейдон Санчо – о матче с Косово: Это была безумная игра Англия победила Косово, забив в ворота соперника пять голов.

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо подвел итоги матча с Косово (5:3) в отборочном турнире Евро-2020 на стадионе «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

«Это была безумная игра, – приводит слова 19-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Я рад, что забил свой первый гол за сборную.

Первый мяч мы пропустили из-за глупой ошибки, но здорово, что мы смогли вернуться в игру. Для меня это многое значит, и это особый день для моей семьи».

Напомним, Санчо вышел в стартовом составе сборной Англии и в конце первого тайма забил два гола за две минуты.

Англия одержала четвертую победу подряд в отборочном турнире и с 12 очками лидирует в группе A. В следующую международную паузу команда сыграет в гостях с Чехией (11 октября) и Болгарией (14 октября).