Матч «Енисей» – «Зенит» пройдет 24 сентября Игра перенесена на вторник по просьбе чемпионов России.

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Матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – «Зенит» пройдет 24 сентября, а не 25 и 26 сентября, как остальные матчи этой стадии турнира, сообщает Sibnovosti.ru.

Игру перенесли на один день по просьбе «Зенита», которому необходим дополнительный день отдыха перед матчем 11-го тура премьер-лиги с «Локомотивом».

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс, – сказал главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев. – «Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли на встречу. Мы за российский футбол».

Добавим, что матч «Локомотив» – «Зенит» запланирован на 28 сентября.