Фернандес, Чалов и Влашич вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 12:21ФутболГичунцев Артур

Фернандес, Чалов и Влашич вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

В рамках группового этапа столичный клуб сыграет против «Эспаньола», «Лудогорца» и «Ференцвароша».

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявку команды на матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

В список B для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

Первый матч на групповом этапе ЛЕ команда Виктора Гончаренко проведет 19 сентября на выезде с болгарским «Лудогорцем».

Анзор Кавазашвили: Пора сломать систему «непорочного судейского братства» Легендарный советский вратарь, бронзовый призер ЧМ-1966 подготовил ряд предложений по реформированию судейской системы в российском футболе. 10.09.2019 19:44 Футбол Борисов Антон
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
«Магнитка» уволила Яндача. Скоро будут еще отставки «Металлург» побил рекорд КХЛ. 07.09.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
12:21 Футбол Фернандес, Чалов и Влашич вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы
12:11 Футбол Макаров, которым интересуется ЦСКА, признан лучшим футболистом ФНЛ в августе
12:05 Футбол Защитник сборной Литвы: 60 минут мы наслаждались, а потом вернулись к реальности
11:55 Футбол Антуан Гризманн – после второго нерализованного пенальти: Я в хорошей форме
11:42 Теннис Кудерметова победила Макхэйл и вышла в третий круг в Хиросиме
11:35 Футбол Матч «Енисей» – «Зенит» пройдет 24 сентября
11:25 Футбол Джейдон Санчо – о матче с Косово: Это была безумная игра
11:02 Шахматы Аркадий Дворкович: Три российских гроссмейстера могут отобраться на турнир претендентов
10:55 Шахматы Аркадий Дворкович: В следующий раз серия женского Гран-при пройдет не только в Европе
10:49 Шахматы Аркадий Дворкович: Турниры в Сколково? Шахматы – только первая ласточка
10:44 Футбол Гарет Саутгейт: В матче с Косово были очевидны, как наши положительные стороны, так и ошибки
10:31 Футбол Луис Адриано сделал хет-трик в ворота «Флуминенсе»
10:21 Футбол Криштиану Роналду: Победы в одном из следующих двух матчей будет достаточно для выхода на Евро
10:09 Футбол Фернанду Сантуш – после покера Роналду в Литве: Это ясное доказательство, что он лучший в мире
09:51 Хоккей «Авангард»: Все, кому нужен новый контракт в НХЛ на улучшенных условиях – просто пишите нам
09:14 Теннис Марат Сафин: Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока
09:00 Футбол Андрей Мовсесьян: Сборная точно не заслужила критики
07:31 Футбол Вячеслав Караваев: России нужно выиграть все матчи и набрать максимум очков
00:16 Футбол Турция и Франция добились побед
00:12 Футбол Чехия с Кралом победила Черногорию
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика