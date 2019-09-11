Фернандес, Чалов и Влашич вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы В рамках группового этапа столичный клуб сыграет против «Эспаньола», «Лудогорца» и «Ференцвароша».

Новости СМИ2 Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявку команды на матчи группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп. Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев. Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков. Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура. В список B для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский. Первый матч на групповом этапе ЛЕ команда Виктора Гончаренко проведет 19 сентября на выезде с болгарским «Лудогорцем».