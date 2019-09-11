Арда Туран: Преступления я не совершал. Были свидетели Ранее стало известно, что игрок приговорен к двум годам и восьми месяца тюрьмы.

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Хавбек «Барселоны» Арда Туран дал комментарий о последних событиях вокруг своей персоны.

«Счастлив, что эта история подошла к концу. Преступления я не совершал. Были свидетели, они дали показания.

Я профессионал, который нацелен на работу. Я хочу быть рядом с семьей и обеспечить им лучшую жизнь», – цитирует игрока Digi Sport.

Ранее сообщалось, что футболист приставал к жене певца Беркая Шахина, после чего подрался с артистом и сломал тому нос.

Последний оказался в больнице. Игрок, узнав, что девушка является его супругой, решил посетить Шахина. Он пришел с пистолетом и заявил: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Певец ответил отказом. Позже выяснилось, что Туран приобрел оружие незаконным путем.

В итоге, футболист был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, но условно.