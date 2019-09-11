«Валенсия» посреди сезона может лишиться главного тренера и спортивного директора Об этом сообщает AS.

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Владелец «Валенсии» Питер Лим собирается уволить главного тренера «летучих мышей» Марселино Гарсию Тораля. Согласно источнику, вместе с ним клуб покинет спортивный директор Матеу Алемани.

Согласно источнику, Лим постоянно лез в дела специалистов, что привело к конфликту. О других деталях случившегося не сообщается.

Тораль возглавил команду в мае 2017 года. В прошлом сезоне его подопечные обыграли «Барселону» и вышли в финал Кубка Испании. Также специалист вывел команду в Лигу чемпионов.