«Валенсия» посреди сезона может лишиться главного тренера и спортивного директора

Владелец «Валенсии» Питер Лим собирается уволить главного тренера «летучих мышей» Марселино Гарсию Тораля. Согласно источнику, вместе с ним клуб покинет спортивный директор Матеу Алемани.
Согласно источнику, Лим постоянно лез в дела специалистов, что привело к конфликту. О других деталях случившегося не сообщается.
Тораль возглавил команду в мае 2017 года. В прошлом сезоне его подопечные обыграли «Барселону» и вышли в финал Кубка Испании. Также специалист вывел команду в Лигу чемпионов.
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