Кевин-Принс Боатенг: Дембеле – маленький мальчик, который так и не понял, куда его бросили

Экс-форвард «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг высказался о поведении Усмана Дембеле, который несколько раз был оштрафован руководством за нарушения дисциплинарного характера.
«Дембеле – спокойный парень, но он слишком много говорит. Мне кажется, он еще не вырос. Нужно принимать его таким, какой он есть. Да, иногда он опаздывал на тренировки, но дело не в этом, потому что были и другие футболисты, кто нарушал дисциплину.
Усман – маленький мальчик, который так и не понял, куда его бросили. Он оказался в бассейне со 150 миллионной суммой, которую за него заплатили. Он должен стать другим. Если не сделает этого, то допустит ошибку», – цитирует Боатенга Bild.
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