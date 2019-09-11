РФС решил провести все матчи 1/16 финала Кубка России в один день

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников обозначил позицию организации по определению даты матчей 1/16 финала Кубка России.
«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им на встречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон.
Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября», – цитирует Мельникова Sport24.ru.
Напомним, в 1/16 финала сыграют:
«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
«Нижний Новгород» – «Краснодар»
«Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
«Шинник» (Ярославль) – «Сочи»
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»
«Томь» (Томск) – «Тамбов»
«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный)
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
«Чертаново» (Москва) – «Оренбург»
«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
«Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
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