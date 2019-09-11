Серхио Рамос: Я хотел бы поиграть в премьер-лиге Контракт испанца в силе до 2021 года.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассчитывает поиграть в составе клуба АПЛ.

«Я хотел бы поиграть в премьер-лиге. Всегда восхищался этим чемпионом, поскольку за ним, как и за Примерой, следят по всему миру.

Мне очень нравится темп АПЛ, ее накал и уровень футболистов. При этом я всегда был счастлив в «Реале» и никогда не думал об уходе из клуба», – цитирует испанца La Gazzetta dello Sport.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. За это время он четыре раза стал победителем Лиги чемпионов и дважды чемпионом Испании.

До подписания нового контракта футболист активно вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», о чем сообщил его агент.