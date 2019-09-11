«Валенсия» объявила об отставке главного тренера

Испанец Марселино Гарсия Тораль покинул должность главного тренера «Валенсии». О других деталях произошедшего не сообщается.
По информации СМИ, специалист покинул команду из-за конфликта с владельцем, который вмешивался в его работу. При этом Петер Лим, владеющий клубом, хочет уволить спортивного директора Матеу Алемани.
Тораль подписал контракт с «Валенсией» в мае 2017 года. В минувшем сезоне его команда выиграла Кубок Испании и вышла в Лигу чемпионов.
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