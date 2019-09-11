«Лион» забил девять безответных мячей «Рязани» в Лиге чемпионов В первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов «Рязань» дома разгромно проиграла «Лиону» – 0:9 (0:5).

Загрузка... Покером в этом матче отметилась защитника Венди Ренар. «Лион» – действующий обладатель трофея. Также французскому клубу принадлежит рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (шесть).