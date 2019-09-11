«Лион» забил девять безответных мячей «Рязани» в Лиге чемпионов

Покером в этом матче отметилась защитника Венди Ренар.
«Лион» – действующий обладатель трофея. Также французскому клубу принадлежит рекорд по числу побед в Лиге чемпионов (шесть).
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