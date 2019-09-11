СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций Рабочее название турнира – «Лига Европы 2».

Немецкий Bild назвал имя нового еврокубка, первый розыгрыш которого пройдет в сезоне-2021/22.

Турнир будет называть Лигой конференций. В нем будут играть 32 команды. Больше всех мест получат ассоциации, занимающие от 16 до 51 места в таблице коэффициентов УЕФА.

Победитель Лиги конференций получит автоматическую путевку в Лигу Европы на следующий год.