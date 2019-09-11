Помощник Зидана возглавил «Валенсию» «Валенсия» объявила о назначении Альберта Селадеса на пост главного тренера клуба.

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Контракт с 43-летним специалистом подписан до лета 2021 года.

Будучи футболистом, Селадес выступал за «Барселону» и «Реал». Тренерскую карьеру он начал в юношеской сборной Испании. Позже он работал в тренерском штабе «Реала».

Напомним, что сегодня «летучие мыши» уволили Марселиньо.