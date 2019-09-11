Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» на своем официальном сайте объявил об увольнении Вадима Скрипченко.
Белорус начал тренерскую карьеру в 2007 году в штабе БАТЭ. Позже работал с «Минском», а дальше перебрался в Россию, где возглавлял «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».
После 20 туров «Торпедо-БелАЗ» идет на шестом месте, отставая на 16 очков лидеру чемпионата, брестскому «Динамо». Также клуб продолжает борьбу в Кубке страны.
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