Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ» - Советский спорт
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11 сентября 2019 19:39ФутболКоноплев Александр

Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»

Специалист работал в клубе с января 2019 года.

«Торпедо-БелАЗ» на своем официальном сайте объявил об увольнении Вадима Скрипченко.

Белорус начал тренерскую карьеру в 2007 году в штабе БАТЭ. Позже работал с «Минском», а дальше перебрался в Россию, где возглавлял «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи».

После 20 туров «Торпедо-БелАЗ» идет на шестом месте, отставая на 16 очков лидеру чемпионата, брестскому «Динамо». Также клуб продолжает борьбу в Кубке страны.

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