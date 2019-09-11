Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев написал в своем инстаграме пост, посвященный уволенному из клуба главному тренеру Марселино.

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Ранее Марселино и Черышев работали вместе в «Вильярреале».

«Мистер, я не смогу найти слова, чтобы отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы привели нас к победе на Кубке Испании, мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Я надеюсь, что у вас в будущем будет все хорошо, хотя и не сомневаюсь, что так и будет. Благодарю вас за доверие, несмотря на неудачи и травмы», – написал россиянин.

Считается, что Марселино потерял работу из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом.