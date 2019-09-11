Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 22:22ФутболКоноплев Александр

Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев написал в своем инстаграме пост, посвященный уволенному из клуба главному тренеру Марселино.

Ранее Марселино и Черышев работали вместе в «Вильярреале».

«Мистер, я не смогу найти слова, чтобы отблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Вы привели нас к победе на Кубке Испании, мы играли в Лиге чемпионов и вместе преодолели много трудностей. Я надеюсь, что у вас в будущем будет все хорошо, хотя и не сомневаюсь, что так и будет. Благодарю вас за доверие, несмотря на неудачи и травмы», – написал россиянин.

Считается, что Марселино потерял работу из-за конфликта с владельцем клуба Питером Лимом.

Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар
Еще по теме:
Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре Нурмагомедов желает провести еще два боя. Один из них в Москве Александр Шлеменко: Я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Еще по теме:
Марат Сафин: Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве «Металлург» точно станет интереснее. 09.09.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Новости
22:33 Футбол Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе
22:22 Футбол Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие
22:10 Футбол «Ротор» уволил фактического главного тренера клуба
21:56 Футбол В «Локомотиве» опровергли слухи о сносе стадиона
21:42 Футбол Госдума отправила на доработку законопроект о продаже пива на стадионах
21:30 Хоккей «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
21:21 Хоккей «Металлург» крупно уступил в Нижнекамске
20:49 Футбол Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
20:25 Бокс Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу
20:04 Футбол Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист
19:39 Футбол Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»
19:26 Футбол Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре
19:15 Футбол У Тимощука хотят отсудить несколько квартир в Петербурге
19:00 Футбол Компани не сыграет в прощальном матче. Он получил травму
18:45 Футбол Помощник Зидана возглавил «Валенсию»
18:39 ММА Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре
18:30 ММА Нурмагомедов желает провести еще два боя. Один из них в Москве
18:17 Футбол СМИ: Новый футбольный еврокубок будет называться Лига конференций
18:16 ММА Александр Шлеменко: Я не дошел до своей цели. У меня нет титула UFC
18:11 Футбол «Лион» забил девять безответных мячей «Рязани» в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика