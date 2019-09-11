Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» может пройти в Казани.

По данным «БИЗНЕС Online», Управление МВД по Набережным Челнам считает, что местная полиция не сможет обеспечить порядок своими силами. Правоохранители выступают за перенос игры в Казань.

Ожидается, что в Набережные Челны приедут 10 тысяч болельщиков красно-белых.