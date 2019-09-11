Меньше Буффона зарабатывают только двое игроков «Ювентуса»

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплату 41-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. По данным источника, легендарный вратарь зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.
Для сравнения: новичок туринцев Маттейс Де Лигт зарабатывает миллион евро в месяц.
Меньше Буффона в «Ювентусе» зарабатывают только турецкий защитник Мерих Демираль (1,3 млн евро) и третий голкипер команды Карло Пинсольо (300 тысяч).
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