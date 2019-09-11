Меньше Буффона зарабатывают только двое игроков «Ювентуса» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 сентября 2019 23:56ФутболКоноплев Александр

Меньше Буффона зарабатывают только двое игроков «Ювентуса»

Вратарем «Юве» быть невыгодно.

La Gazzetta dello Sport опубликовала зарплату 41-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. По данным источника, легендарный вратарь зарабатывает 1,5 миллиона евро в год.

Для сравнения: новичок туринцев Маттейс Де Лигт зарабатывает миллион евро в месяц.

Меньше Буффона в «Ювентусе» зарабатывают только турецкий защитник Мерих Демираль (1,3 млн евро) и третий голкипер команды Карло Пинсольо (300 тысяч).

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Еще по теме:
Алексей Ягудин: У Загитовой и Медведевой та же история, что у нас с Плющенко Алексей Ягудин: Пусть меня опять обругают, но я за старую систему судейства Алексей Ягудин: Доминируют азиаты с кривыми ножками, как у меня
«Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ Главные тренеры «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре 10.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой Евгений Кафельников: Трудно сказать, чего не хватило Медведеву. Наверное, опыта
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:32 Хоккей Костяев Иван
От тейкдаунов американцу не уйти. Увлекательная статистика Нурмагомедова и Порье Приводим статистические данные хедлайнеров шоу UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ). 06.09.2019 15:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
23:56 Футбол Меньше Буффона зарабатывают только двое игроков «Ювентуса»
23:38 Футбол «Брешиа» не разрешала Балотелли играть в прощальном матче Компани
23:17 Футбол Анчелотти недоволен ремонтом стадиона «Наполи»
23:03 Волейбол Алексей Вербов: Нельзя исключать вариант возвращения на площадку
22:33 Футбол Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе
22:22 Футбол Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие
22:10 Футбол «Ротор» уволил фактического главного тренера клуба
21:56 Футбол В «Локомотиве» опровергли слухи о сносе стадиона
21:42 Футбол Госдума отправила на доработку законопроект о продаже пива на стадионах
21:30 Хоккей «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
21:21 Хоккей «Металлург» крупно уступил в Нижнекамске
20:49 Футбол Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
20:25 Бокс Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу
20:04 Футбол Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист
19:39 Футбол Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»
19:26 Футбол Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре
19:15 Футбол У Тимощука хотят отсудить несколько квартир в Петербурге
19:00 Футбол Компани не сыграет в прощальном матче. Он получил травму
18:45 Футбол Помощник Зидана возглавил «Валенсию»
18:39 ММА Федор Емельяненко начнет подготовку к следующему бою в ноябре
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика