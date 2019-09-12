Флорентино Перес: Нам не продают Погба и Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о несостоявшихся приобретениях полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Несколько лет мы пытались подписать (Роберта) Левандовски, но нам его не продавали, – приводит AS слова Переса. – То же самое было с Погба.
Мбаппе? Что делать, если нам их не продают. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нам сказали: «Забирайте». Но и его не продают».
Напомним, минувшим летом «Реал» подписал голкипера Альфонса Ареоля («ПСЖ»), защитников Ферлана Менди («Лион») и Эдера Милитао («Порту»), полузащитников Эдера Азара («Челси») и Родриго Гоэса («Сантос»), а также форварда Луку Йовича («Айнтрахт»).
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