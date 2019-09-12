Арнор Сигурдссон: Решение перейти в ЦСКА было одним из самых легких в жизни Исландец выступает за ЦСКА с августа прошлого года.

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о том, насколько легко ему далось решение перейти в российский клуб.

«Это было одно из самых легких решений в моей жизни, – сказал 20-летний исландец в интервью клубной пресс-службе. – Для начала клубам нужно было договориться между собой. Как только они это сделали, я быстро принял решение».

Напомним, Сигурдссон выступает за ЦСКА с августа прошлого года. За один год на его счету восемь голов и две результативные передачи в 32 матчах за красно-синих. Ранее Сигурдссон играл за «Акранес» и «Норчепинг».

В девятом туре премьер-лиги 15 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Тамбовом».