Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные

- Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные, - цитирует Крала пресс-служба красно-белых.
Напомним, «Спартак» приобрел бывшего полузащитника «Славии» за 12 миллионов евро. Контракт Крала с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
Встреча «Спартак» - «Урал» пройдет 14 сентября на «Открытие Арене» в Москве.
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