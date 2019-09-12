Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 сентября 2019 16:02Футбол

Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные

Полузащитник Алекс Крал заявил о готовности сыграть в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги против «Урала».

- Меня очень тепло приняли. Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные, - цитирует Крала пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» приобрел бывшего полузащитника «Славии» за 12 миллионов евро. Контракт Крала с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Встреча «Спартак» - «Урал» пройдет 14 сентября на «Открытие Арене» в Москве.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову – 45 лет Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру четырехкратного чемпиона России. 11.09.2019 11:00 Футбол Федоровский Александр
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Суперзвено и атакующий хоккей. Как изменится «Магнитка» при Воробьеве «Металлург» точно станет интереснее. 09.09.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Новости
16:44 Футбол Венгер займет должность заместителя генерального секретаря ФИФА
16:44 Баскетбол Камилла Оджо Огун - в пресс-центре «Советского спорта»!
16:36 Баскетбол Сборная США проиграла сербам, потерпев второе подряд поражение на чемпионате мира
16:31 Легкая атлетика Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на четыре года за допинг
16:02 Футбол Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные
15:48 Теннис Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио
15:37 Теннис Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером
15:02 ММА Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор ведет себя как обиженная бывшая девушка
14:54 Футбол Флорентино Перес: Надаль был бы великолепными выбором на пост президента «Реала»
14:39 Футбол Модрич получил травму мышцы бедра
14:17 ММА Вице-президент UFC по России: У нас принято следить за словами, что не так уж и плохо
14:13 Футбол Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
14:07 Футбол Ари вернули 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей
14:01 Футбол Массимо Каррера: «Спартак» – это любовь
13:41 Хоккей Яков Рылов: Пожелали Хомченко быстрее забыть эту ошибку
13:36 Хоккей ФХР поддержит вступление Узбекистана в ИИХФ
13:29 Биатлон Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
13:22 Хоккей Сергей Светлов: На сегодняшний момент хоккей очень тоненький
13:18 Футбол Ари: Надеюсь, что меня вызовут на матчи сборной России в октябре
13:11 Хоккей Первый вице-президент «Амура»: Дадим Гулявцеву время на исправление ситуации
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика