Соперник «Краснодара» расстался с известным форвардом

Известный в прошлом нападающий «Штутгарта» из сборной Швейцарии Марко Штреллер ушел из совета директоров «Базеля», сообщает Blick.
В июне 2019 года 38-летний функционер оставил пост спортивного директора клуба. Теперь же Штреллер окончательно покинул «Базель», в котором он провел в общей сложности 14 лет.
Штреллер – восьмикратный чемпион Швейцарии и чемпион Германии.
«Базель» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.
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