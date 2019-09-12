Соперник «Краснодара» расстался с известным форвардом - Советский спорт
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12 сентября 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

Соперник «Краснодара» расстался с известным форвардом

Все это за неделю до матча с «быками».

Известный в прошлом нападающий «Штутгарта» из сборной Швейцарии Марко Штреллер ушел из совета директоров «Базеля», сообщает Blick.

В июне 2019 года 38-летний функционер оставил пост спортивного директора клуба. Теперь же Штреллер окончательно покинул «Базель», в котором он провел в общей сложности 14 лет.

Штреллер – восьмикратный чемпион Швейцарии и чемпион Германии.

«Базель» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

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