Соперник «Краснодара» расстался с известным форвардом Все это за неделю до матча с «быками».

Новости СМИ2 Известный в прошлом нападающий «Штутгарта» из сборной Швейцарии Марко Штреллер ушел из совета директоров «Базеля», сообщает Blick. В июне 2019 года 38-летний функционер оставил пост спортивного директора клуба. Теперь же Штреллер окончательно покинул «Базель», в котором он провел в общей сложности 14 лет. Штреллер – восьмикратный чемпион Швейцарии и чемпион Германии. «Базель» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.