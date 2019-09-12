Директор «Барселоны»: Сделаем все, чтобы вернуть Неймара Директор «Барселоны» Хавьер Бордас отметил, что клуб продолжит работу над трансфером нападающего «ПСЖ» Неймара.

Бразилец выступал за каталонцев с 2013 по 2017 год. Минувшим летом стороны вели активные переговоры, но в итоге футболист остался в Париже.

– Неймар очень хочет вернуться. Он так и не адаптировался в Париже. Он сам сказал что сильно ошибся в 2017 году. Пока у Неймара есть желание вернуться, мы сделаем все, чтобы его вернуть, – приводит слова Бордаса EFE.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара в зимнее трансферное окно за 170 миллионов евро.