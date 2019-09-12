Андрей Малосолов: Фанаты «Спартака» оскорбляют Акинфеева и Газзаева, но никто не заявляет в суд Известный журналист Андрей Малосолов считает, что «Спартак» иском против него создает опасный прецедент.

Красно-белые подали в суд на Малосолова за пост в твиттере. В июне 2019 года журналист назвал тогдашнего игрока «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».

– Фанаты «Спартака» часто оскорбляют Игоря Акинфеева, сравнивая его с птицей. Как на трибунах, так и в соцсетях называют Валерия Газзаева «псом», но никто же не пишет заявления в суд. А сейчас мы видим прецедент, после которого в дни дерби можно будет ежедневно открывать десятки тысяч подобных дел.

Если следовать логике «Спартака», необходимо возбуждать дела после каждого матча? Так мы и до шизофрении дойдем! Слушайте, я, безусловно, как болельщик ЦСКА не люблю «Спартак», но приписывать мне расизм – это уже перебор! Я очень уважаю Вагнера, Карвальо, Жо, любого другого «армейца» с темным цветом кожи. Нельзя же быть расистом избирательно, когда спартаковские темнокожие плохие, а «армейские» хорошие, не правда ли? У нас песня была: «Самый белый парень в ЦСКА – это Чиди Одиа», – приводит слова Малосолова «Чемпионат».