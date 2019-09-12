Роман Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ! Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев должен продолжить карьеру за границей.

По мнению ветерана, хавбек должен рассматривать любой вариант, чтобы остаться.

– Пусть даже не думает о переходе в российскую премьер-лигу! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идет в сравнение с тем, что в РПЛ. Пускай не «Валенсия», а другой клуб – нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там, – приводит слова Павлюченко RT.

Черышев родился в Нижнем Новгороде в конце 1990 года. С пяти лет он проживает в Испании, где и провел всю свою карьеру.