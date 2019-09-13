Уэйн Руни: В прошлом десятилетии у Англии был лучший состав в мире

По мнению футболиста, при Хосепе Гвардиоле сборная Англии выиграла бы все турниры.
– Считаю, что в прошлом десятилетии у сборной Англии, возможно, был лучший состав в мире. Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул, Стивен Джеррард, Пол Скоулз, Фрэнк Лэмпард, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и я. Если бы у нас был тренер уровня Пепа Гвардиолы, то не сомневаюсь – мы бы выиграли всё, – сказал Руни в эфире своего подкаста.
В 21 веке сборную Англию тренировали Свен-Еран Эрикссен, Стив Макларен, Фабио Капелло, Стюарт Пирс, Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс и Гарет Саутгейт.
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