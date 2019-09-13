Джордан Ларссон: Только в «Спартаке» мне предложили 23-й номер Швед играет за красно-белых под номером Джордана.

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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон объяснил, почему раньше никогда не играл под 23-м номером, который носил легендарный баскетболист Майкл Джордан, в честь которого назвали игрока красно-белых.

«Даже не думал об этом, – приводит слова 22-летнего шведа официальный сайт красно-белых. – И только в «Спартаке» мне предложили подобный ход. Решил, что это классная идея. Я ведь действительно восхищаюсь Майклом. Он образец того, каким должен быть профессиональный спортсмен. И мне приятно, что я назван в его честь».

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» из «Норчепинга». В четырех проведенных матчах на его счету один гол – он отличился в игре с «Крыльями Советов» (2:1).