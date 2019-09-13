Организатор турнира в США: Участие «Спартака» – возможность для болельщиков увидеть любимую команду Турнир состоится в январе 2020 года.

Представитель Florida Cup Ленни Сантьяго высказался о приглашении московского «Спартака» на товарищеский турнир, который состоится во время зимней паузы в РПЛ.

«Участие «Спартака» в Florida Cup — это отличная возможность для болельщиков в США вживую увидеть любимую команду, а также демонстрация клубного бренда новым фанатам на растущем футбольном рынке.

Мы чрезвычайно рады, что «Спартак» стал первым российским клубом, который примет участие в нашем турнире. Мы всегда ищем большие клубы в Европе, и очевидно, что «Спартак» один из них», – цитирует представителя Sport24.ru.

Напомним, матчи турнир состоится с 13 по 20 января 2020 года в Орландо (США).

«Спартаку» предстоят матчи с бразильскими клубами «Коринтианс» и «Палмейрас», а также встреча против колумбийского «Атлетико Насьональ».