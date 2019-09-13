Финский форвард Пукки – лучший игрок АПЛ в августе (видео)

Нападающий «Норвича» Теему Пукки признан лучшим футболистом АПЛ по итогам августовских матчей.
В минувшем месяце форвард провел четыре матча, забил пять голов и отдал один голевой пас.
Таким образом, 29-летний Пукки опередил Серхио Агуэро, Кевина Де Брейне, Рахима Стерлинга (все – «Манчестер Сити»), Эшли Барнса («Бернли») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
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