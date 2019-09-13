Финский форвард Пукки – лучший игрок АПЛ в августе (видео) Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Загрузка... Нападающий «Норвича» Теему Пукки признан лучшим футболистом АПЛ по итогам августовских матчей. В минувшем месяце форвард провел четыре матча, забил пять голов и отдал один голевой пас. Таким образом, 29-летний Пукки опередил Серхио Агуэро, Кевина Де Брейне, Рахима Стерлинга (все – «Манчестер Сити»), Эшли Барнса («Бернли») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»). «I couldn't have won this award without my teammates. They've been giving me lots of assists!» 👊 #ncfc pic.twitter.com/NsLOoS9hMW — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 13 сентября 2019 г.