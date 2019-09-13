Азар и Куртуа призвали руководство «Реала» приобрести Канте - Советский спорт
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13 сентября 2019 13:54ФутболГичунцев Артур

Азар и Куртуа призвали руководство «Реала» приобрести Канте

На приглашении француза также настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар поддерживает идею с приглашением полузащитника «Челси» Н’Голо Канте, с которым он играл в лондонском клубе.

Как сообщает The Athletic, голкипер «сливочных» Тибо Куртуа, выступавший за «Челси», придерживается такой же позиции. Оба футболиста считают, что с приходом чемпиона мира многие проблемы команды уйдут на второй план.

28-летний полузащитник выступает за «Челси» с 2016 года, а его трансферный лист оценивается в 100 млн евро.

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