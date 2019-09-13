Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото)

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.07.05.2019 13:00БиатлонТигай Лев
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от ТутберидзеСегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022.22.08.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтомСегодня стало известно, что ФК «Спартак» (в лице гендиректора Томаса Цорна) подал иск против фаната ЦСКА, медийщика и блогера Андрея Малосолова. За «расизм».12.09.2019 21:15ФутболАндронов Алексей
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезонаСтартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева.12.09.2019 12:00Фигурное катаниеТигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.04.04.2019 14:30БиатлонОхотников Степан
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео)В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России.08.09.2019 23:15Фигурное катаниеТигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий
Андрей Каряка: Титова в ЦДКА позвал яБывший полузащитник сборной России рассказал о том, как символ «Спартака» Егор Титов стал его одноклубником в команде любительской лиги с названием… ЦДКА.12.09.2019 09:00ФутболАртамонов Антон
На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке»Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла.11.09.2019 21:30ХоккейКузютина Елена