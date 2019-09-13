Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 14:06ФутболГичунцев Артур

Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото)

Он является воспитанником красно-белых.

Российский форвард Александр Прудников пополнил ряды белорусского «Витебска», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, последним клубом игрока был армянский «Алашкерт», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

Также он выступал за «Терек», пражскую «Спарту», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин», московское «Динамо», «Амкар», «Оренбург» и юрмальский «Спартак».

За всю карьеру Прудников провел 241 матч, забил 33 гола и отдал 21 голевой пас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❗Подписан контракт с воспитанником московского «Спартака» ⠀ 💚Александр Прудников - игрок ФК «Витебск» ⠀ Александр Прудников (1989 г.р.) — воспитанник московского «Спартака», нападающий. ⠀ В апреле 2007 года дебютировал в основном составе «Спартака», выйдя на замену, и забил в той игре победный гол. В составе московского клуба провёл 33 матча, отличившись 4 раза. В период с 2009 по 2012 год поочерёдно находился в аренде в «Тереке», пражской «Спарте», «Томи», «Анжи» (19 матчей и 3 гола) и «Кубани». В августе 2010 года вернулся в «Спартак» и был внесён в заявку на участие в групповом турнире Лиги чемпионов, но не провёл ни одной игры за основной состав. ⠀ Зимой 2013 года оказался в «Алании», которую покинул спустя полгода, проведя 3 матча. 4 июля 2013 подписал двухлетний контракт с «Рубином». За казанский клуб дебютировал 18 июля в матче Лиги Европы против «Ягодины», на 12 минуте забил гол. 14 октября 2013 забил гол в ворота «Уигана», игра закончилась со счётом 1:1. 20 апреля 2014 года в матче против московского «Спартака» забил гол в добавленное к основному время матча и помог команде одержать волевую победу со счётом 2:1. ⠀ Летом 2014 года перешёл в московское «Динамо» , но уже зимой 2015 перебрался в «Амкар». Летом 2016 года заключил контракт с «Оренбургом». За полгода в команде результативными действиями в официальных матчах не отметился. Зимой 2017 года расторг контракт и отправился на просмотр в «Локомотив», но не подошёл железнодорожникам. Подписал контракт с махачкалинским «Анжи» и провел там весь сезон 2017/2018 года (30 матчей и 4 гола). 12 сентября 2018 года Прудников перебрался в юрмальский «Спартак» (9 матчей и 4 гола). ⠀ 20 февраля 2019 года перешёл в армянский клуб «Алашкерт» (12 матчей и 3 гола). ⠀ Добро пожаловать, Саша!

Публикация от fc.vitebsk.by (@fc.vitebsk.by)

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом Сегодня стало известно, что ФК «Спартак» (в лице гендиректора Томаса Цорна) подал иск против фаната ЦСКА, медийщика и блогера Андрея Малосолова. За «расизм». 12.09.2019 21:15 Футбол Андронов Алексей
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире Брайан Орсер: Уверен, четверной сальхов по силам Медведевой
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Андрей Каряка: Титова в ЦДКА позвал я Бывший полузащитник сборной России рассказал о том, как символ «Спартака» Егор Титов стал его одноклубником в команде любительской лиги с названием… ЦДКА. 12.09.2019 09:00 Футбол Артамонов Антон
На стиле: игроки «Северстали» приехали на матч на «Копейке» Форвард Даниил Вовченко привез на игру своих партнеров на ретро-автомобиле, но стать счастливой на 100% машина не смогла. 11.09.2019 21:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
14:27 Футбол Фанаты «ПСЖ» собираются бойкотировать матчи из-за ситуации с Неймаром
14:14 Формула-1 «Хаас» отказал Верляйну
14:06 Теннис Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме
14:06 Футбол Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото)
13:54 Футбол Азар и Куртуа призвали руководство «Реала» приобрести Канте
13:53 Баскетбол Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира
13:37 Футбол Финский форвард Пукки – лучший игрок АПЛ в августе (видео)
13:17 ММА Фергюсон – Хабибу: Отбрось пешки назад
13:03 ММА Дональд Серроне: Что случится, если я проведу против Хабиба тейкдаун?
12:48 Футбол Михаил Кержаков: Если Крал будет разруливать, «Спартак» может побороться за медали
12:45 Футбол Организатор турнира в США: Участие «Спартака» – возможность для болельщиков увидеть любимую команду
12:35 Футбол Александр Мостовой: Пауза должна пойти на пользу «Спартаку» – страсти отошли, шум утих
12:24 Хоккей Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок
12:21 Футбол Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото)
12:14 Фигурное катание Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
12:13 ММА Вячеслав Дацик: Мне не надо десятерых людей, Емельяненко я и так порву
12:06 Футбол Игорь Лещук: Денисов пихал так, что молодым поначалу было страшно
12:05 Футбол Сергей Кирьяков: Если у ЦСКА будет немного недонастроя на «Тамбов», могут серьезно поплатиться
11:07 Формула-1 Ален Прост – об уходе Хюлькенберга: Нам не нужны пилоты-пессимисты
10:56 Фигурное катание Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика