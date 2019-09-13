Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото) Он является воспитанником красно-белых.

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Российский форвард Александр Прудников пополнил ряды белорусского «Витебска», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, последним клубом игрока был армянский «Алашкерт», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.

Также он выступал за «Терек», пражскую «Спарту», «Томь», «Анжи», «Кубань», «Аланию», «Рубин», московское «Динамо», «Амкар», «Оренбург» и юрмальский «Спартак».

За всю карьеру Прудников провел 241 матч, забил 33 гола и отдал 21 голевой пас.