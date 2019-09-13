Фанаты «ПСЖ» собираются бойкотировать матчи из-за ситуации с Неймаром Об этом сообщает RMC Sport.

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Болельщики «ПСЖ» недовольны поведением Неймара, который изъявил желание вернуться в «Барселону».

Согласно источнику, фанаты столичного клуба встретились с руководством и сообщили, что собираются бойкотировать матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. При этом болельщики заявили, что на поединк против «Страсбурга», который пройдет 14 сентября, они принесут баннеры оскорбительного характера.

Отмечается, что боссы «ПСЖ» пытались уладить конфликт, однако фанаты были непреклонны. Они не хотят видеть бразильца в команде.

Ранее стало известно, что «Барселона» предложила за форварда 125 млн евро и двух игроков, что не устроило чемпиона Франции. По слухам, Неймар был в ярости из-за сорвавшейся сделки и устроил стычку с одним из партнеров по команде.